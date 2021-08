Serena Williams loobus US Openist

"Pärast põhjalikku kaalumist ning arstide ja meedikute tiimi nõu järgmist olen otsustanud US Openist loobuda, et lasta oma kehal reie tagalihase rebendist lõplikult paraneda," kirjutas Williams sotsiaalmeedias.

"New York on maailma üks põnevamaid linnu ning minu lemmikpaik, kus mängida. Jään fännide nägemist igatsema, kuid elan kõigile kaasa eemalt. Tänan teid jätkuva toetuse ja armastuse eest. Näeme varsti."

39-aastane ameeriklanna on 2021. aastal erinevate vigastuste tõttu pidanud vaid 17 matši. Viimase suure slämmi trofee tõstis ta pea kohale 2017. aastal Australian Openil. Vaid üks suure slämmi tiitel on tal puudu, et viigistada Margaret Courti kõigi aegade slämmivõitude rekord.