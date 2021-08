USA paraujuja kaotas jalad pommi tõttu, mille ta suitsiidi teinud vanemad tema külge sidusid

Vietnamis sündinud Haven Shepherd (sünninimega Do Thi Thyu Phuong) oli 14-kuune, kui tema vanemad, kellel mõlemal oli abieluväline armuafäär, sidusid tema külge pommi ja hoidsid teda käes, lootes, et see tapab nad kõik.

Surid aga ainult Shepherdi vanemad. Tüdruk jäi ellu. Vigastuste tõttu amputeeriti mõlemad ta jalad.

Kuus kuud pärast intsidenti adopteerisid Shepherdi tema praegused vanemad Rob ja Shelly Missouri osariigist Carthage'st.

Tänu jalaproteesidele hakkas Shepherd jooksma ning ujuma. Ujumisest sai ka Shepherdi suurim armastus, mis on ta tänaseks viinud paraolümpiamängudele. Havenil on ka medališanss, sest 2018. aasta paraujumise maailmakarikasarjast on tal ette näidata esikohad 50 m ja 100 m vabaltujuise distantsidelt. 2019. aastal Limas toimunud Parapan Ameerika Mängudelt võitis ta kolm medalit.

"Minu eesmärgid siin Tokyos on jääda iseendaks ja lõbutseda," ütles 18-aastane Shepherd. "Ma ei tulnud siia suurte ootustega, sest kui sa sead endale suured ootused, siis pettud sa alati."

Spordi kõrvalt teeb Shepherd karjääri ka modellinduses ning on puuetega sportlaste fondi Challenged Athletes Foundation kõneisik.

Traagilise minevikuga ujuja on elu lõpuni tänulik oma kasuvanematele, kes andsid talle elus uue võimaluse. "Sa pead alati vaatama elu positiivset poolt: ma tean, et asjalood olid väga halvad, aga ma tulin sellest välja ja sain teise võimaluse. Olen aktsepteerinud, et olen unikaalne. Tuleb aktsepteerida asju, mida sa muuta ei saa, ja muuta neid, mida saad."

Shepherd teeb avastardi Tokyo paraolümpial 28. augustil naiste SM8 klassi 200 meetri kompleksujumise eelvõistlusel. SM1 - SM10 tähistavad sportlaste erinevaid füüsilisi piiranguid. Mida väiksem number, seda suurem puue.