Futsal Weeki karikavõistlused – hooajaeelne turniir Horvaatias

Ainsateks koondisteks, kes on lülitanud Futsal Weeki turniiri maailmameistrivõistlusteks valmistumise kavva, on Costa Rica ja Saalomoni Saarte meeskonnad, ülejäänud kuus osalejat kasutavad seda plaanipäraseks sisenemiseks uude hooaega, samuti selleks, et valmistuda edaspidisteks ametlikeks mängudeks.

Costa Rica ja Saalomoni Saared mängivad Futsal Weeki karikavõistlustel individuaalmängu, kuna sattusid grupis A kokku Soome ja Itaalia meeskondadega. Grupi B kvarteti moodustavad Malta, Montenegro, San Marino ja Saudi Araabia. Turniiri alagrupimängud koosnevad ühest ringist ja algavad 1. septembril mänguga Saalomoni Saarte ja Soome vahel. Poolfinaalid pole turniiril ette nähtud: alagruppide võitjad mängivad esimese ja teise koha eest, teised kohad astuvad võitlusse kolmanda ja neljanda koha eest, kolmandad kohad määravad turniiri viienda ja kuuenda meeskonna, need koondised aga, kes lõpetavad grupivooru viimastena, selgitavad silmast silma kohtumises välja halvima meeskonna. Märgime ära, et kõik selle omanäolise play-off’i mängud peetakse pühapäeval, 5. septembril — mängud toimuvad hommikust õhtuni.

Märgime, et Futsal Weeki karikavõistlused toimuvad igal aastal alates 2013. aastast, kusjuures mitmel korral on seda peetud ka kaks korda aastas — kevadel ja sügisel, 2017. aastal peeti hoopistükkis neli miniturniiri. Koondiste formaadis on see toimunud alates 2016. aastast, toona võitis väikese võistluse kolme võistkonna seast Kosovo (vastasteks olid soomlased ja türklased). 2017. aastal said miniturniiri võitjateks Iisraeli, Slovakkia, Soome ja Madalmaade koondised. 2018. aastal võitis kevadise turniiri Kuveit, sügisese Ungari. Aasta hiljem korraldati kolm turniiri, nende võitjateks tulid Montenegro, Belgia ning Bosnia ja Hertsegoviina. Eelmisel aastal õnnetus vaatamata pandeemiale ja sellega seotud piirangutele pidada võistlust märtsis. Selle võitjaks tuli Maroko koondis, kes edestas Montenegro, USA ja Moldova meeskondi.