Uus-Meremaa ralliäss pole püssi põõsasse visanud: vaatame, mida järgmised kuud toovad

34-aastase Paddoni viimaseks MM-ralliks on jäänud 2019. aasta Walesi ralli. Ta on saavutanud ühe rallivõidu ja kaheksa poodiumikohta. Viimati seisis ta poodiumi teisel astmel 2018. aastal Austraalias.

"Meil olid sel aastal naasmiseks mitmeid katseid, seega ei saa öelda, et me poleks üritanud. Programmi rahastamine maakera teisest otsast Uus-Meremaalt on Euroopa tiimide ja sõitjatega võrreldes palju raskem," rääkis Paddon Facebookis.