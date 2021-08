VIDEO | Netflix avaldas märgilisel päeval Schumacheri dokumentaalfilmi treileri

Filmi tegijad lubavad, et tegu saab olema seitsmekordse F1 maailmameistri intiimse portreega. Filmi valmimist toetas ka Schumacheri perekond, mis annab lootust, et avalikkus näeb esimest korda ka kaadreid praegusest Schumacherist, kes on kõigi eelduste kohaselt pärast 2013. aasta detsembris toimunud suusaõnnetust halvatud või vähemalt paljastatakse selles uusi detaile tema tervisliku seisundi kohta.