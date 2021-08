NÄDALAVAHETUSEL DELFI TV-s | Ela otseülekandes kaasa Lõuna-Eesti rallile!

Rallile on registreerunud 95 ekipaaži nii Eestist kui ka välsimaalt. Stardirivi avavad Ford Fiesta WRC autoga sõitvad Georg Gross / Raigo Mõlder, kellele järgneb lausa 7 Rally2 ehk R5 masinat, lisaks neile on stardis ka kaks proto autot. Põnevat heitlust on oodata ka teistes klassides.