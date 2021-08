Tokyo paraolümpiakülas avastati veel viis viirusejuhtumit

"Positiivseks testitud inimesed isoleeritakse koheselt isolatsiooniasutustesse, nagu protokoll ette näeb. Nad püsivad hetkel sportlaskülas, kus neid testitakse igapäevaselt. Kui keegi annab positiivse proovi, tuleb teda uuesti testida, kinnitamaks, et nad on ka päriselt positiivsed," rääkis Takaya.

"Kas tegu on puhanguga või mitte, seda peaksid ütlema spetsialistid. Me jälgime olukorda ja kuulame ekspertide nõuandeid, üritades anda meediale võimalikult täpset informatsiooni."

Kokku avastati täna paraolümpia sportlaskülast viis positiivset koroonajuhtumit, mis on olümpiaküla ühe päeva rekord. Kokku on paraolümpiakülas registreeritud 11 koroonajuhtumit.

Kogu tänane koroonajuhtumite arv on 16, kellest 8 on lepingulised töötajad, üks meediaesindaja, kaks sportlased ja viis mängudega seotud personal. Seitse neist on Jaapani elanikud.