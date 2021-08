Tokyost skandaaliga põgenenud Valgevene sprinteri toidud ja joogid käivad turvameeste suust läbi

24-aastane sprinter kardab endiselt oma elu pärast. Business Insider kirjutab, et valgevenelanna ei julge juua isegi vett, mida pole eelnevalt kontrollitud.

Hiljutises intervjuus Financial Timesile avaldas Tsimanovskaja, et teda on ettevaatlikuks teinud Sergei ja Julia Skripali mürgitamine 2018. aastal ning Venemaa opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi Novitšoki-juhtum 2020. aastast.

Tsimanovskajat usutleti rubriigi "Lõuna Financial Timesiga" raames, kuid naine ajalehe tasutud toitu suu sisse ei võtnud. Ajakirjanik Magdalena Miecznicka sõnul proovivad kõik Tsimanovskaja toidud eelnevalt üle tema turvamehed, sealhulgas tavalise pudelivee.

"Ma küsisin, kas ta tahaks menüüd vaadata. "Ei," vastab ta. Võibolla vähemalt jooke? "Ei," kordab ta. "Me ei saa."," kirjeldab Miecznicka.

Tsimanovskaja peab plaani võistelda edaspidi Poola eest, lootes et spordiametnikud tema olukorra tõttu vastavat protsessi kiirendada saavad.

Tsimanovskaja elab hetkel koos abikaasaga Poola valitsuse organiseeritud korteris, mille aadressi nad isegi ei tea.

Naisel on väga vähe riideid - "Tokyos olid mul ainult riided, mis mulle anti, ning lisaks paar teksaseid ja T-särk" -, kuid veebi teel rõivaid juurde tellida samuti ei saa. "Asi on selles, et me ei tea oma aadressi," rääkis Tsimanovskaja.

"Kõik on hästi. Meil on väga armas tuba. Meil on kokk ja kõik on imemaitsev. Oleme Poolale väga tänulikud nende vastutulelikkuse ja kaitse eest."