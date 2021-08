PSG keeldus Madridi Reali 160-miljonilisest pakkumisest

22-aastane Mbappe on tagasi lükanud koguni kuus PSG lepingu pikendamise pakkumist, mis viitab selgele soovile klubist lahkuda. Praegune kontraht lõppeb järgmisel suvel.

Hispaania klubi peab soovitud tehingut väidetavalt oma lähiajaloo tähtsaimaks, millest annab tunnistust ka fakt, et klubi president Florentino Perez isiklikult läbirääkimistel osaleb. PSG ja Real on omavahel heades suhetes ning kõnelused on seni toimunud vaikselt ja soojas õhkkonnas, kirjutab Goal.com.