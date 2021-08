Endine maailmameister kutsus Verstappenit ja Hamiltoni korrale: me ei taha Spasse koledaid vahejuhtumeid

"Oleme näinud, et kaalukauss on hakanud Mercedese poole kalduma. See algas Silverstone'ist. Ma ei arvanud, et Lewis võiks Maxi Ungaris võita, aga see oli mitmel põhjusel suurepärane sõit," vaatas Hill F1 Nation podcastis tagasi Budapestis ja Silverstone'is toimunud võistlustele, kus Hamilton sai põhisõitudes kolmanda ja esimese koha.

"Tegu on järjekordse kiire rajaga nagu Silverstone. Nad on juba näidanud, et ei karda suurel kiirusel kokku põrgata, aga Spas on riskitase hoopis teine. See on murekoht. Kui ma oleksin Michael Masi (F1 võistlusdirektor ja turvalisuse delegaat - toim), ütleksin ma sõitjate briifingul: "Vaadake, kutid, austage seda kohta, see on üks kiiremaid ringradu, kuhu me lähme. Me ei taha ühtegi koledat vahejuhtumit."," jätkas Hill.