Kaia Kanepi: vastane sai ilmastiku ja väljakuga paremini hakkama kui mina

Küsimusele, kas ta arvab, et kaks võistlusmängu kõvaväljakul on talle suure slämmi ettevalmistuseks piisav, vastas Kanepi: "Arvan, et see on okei. Palju oleneb US Openi tabelist, eks siis paistab. Eelmisel aastal polnud mul enne US Openit ühtegi mängu all. See pole alati kõige olulisem."