Roglici rünnak lõppes kukkumisega, Vuelta liidrisärk läks tagasi Taaramäe tiimi

Eikingi edu üldarvestuses teist kohta hoidva prantslase Guillaume Martini (Cofidis) ees on 58 sekundit. 2 minuti ja 17 sekundiga jääb maha kolmandaks langenud sloveen Primož Roglic (Jumbo-Visma; +2.17), kes üritas viimastel kilomeetritel oma põhirivaalide ees edu kasvatada, kuid kukkus viimasel laskumisel.