Korvpallipusle hakkab paika saama. Oodatakse veel mõnda külalisesinejat

Korvpalli Eesti meistriliiga mullustel finalistidel Kalev/Cramol ja Pärnu Sadamal on hooaja alguses fookus koduliigast kaugemal. Septembris mängib Kalev Meistrite liiga eelringi turniiril, Pärnu aga FIBA Europe Cupi eelringi turniiril. Mõlemad meeskonnad on aegsasti komplekteeritud ja just rahvusvahelist sarja silmas pidades.

Ülejäänud kuus Eesti meistriliiga klubi on vähemalt kodused mängijad omavahel ära jaganud. Mullu tegusid teinud meestest pole klubi veel Kristjan Kanguril. Kas vanameister üldse jätkab, pole teada.

Millises seisus siis meeskonnad on?