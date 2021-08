Arsenalis mängijate üleminekute eest vastutava direktori tütar on langenud fännide vihasõnumite küüsi

Edu tütar Maria Gaspar avaldas sotsiaalmeedias, et on viimastel päevadel pidanud lugema väga solvavaid sõnumeid. "Ma ei saa oma [Instagrami] sõnumeid enam avada, sest see on täis solvanguid. Mul pole just kuigi palju kannatust. Ma pole hetkel õiges meeleseisundis, et selgitada, miks nad mu isa solvavad," ütles neiu.





2019. aastast Arsenali tehnilise direktori ametikohta täitnud Edu (43 a) on endine Brasiilia jalgpallur, kes Arsenali särgis mängis aastatel 2001-2005 79 kohtumist. Brasiilia koondises on tal kirjas 15 mängu aastatel 2004-2005.

Arsenalis vastutab ta üleminekute eest, mis tähendab, et tema eestvedamisel toodi suvel klubisse Aaron Ramsdale, Martin Odegaard, Ben White, Nuno Tavares ja Albert Sambi Lokonga, kelle peale kulutati kokku 150 miljonit naelsterlingit ehk 175 miljonit eurot.

Mart Poomi eksklubi on aga hooaega alustanud kahe järjestikuse 0:2 kaotusega Brentfordi ja Chelsea vastu.



Pühapäevases mängus Chelseaga pidi Edu perekond ka tribüünil solvanguid taluma. Edu ise suutis kiusajaid vältida, kuid tema abikaasa Paula Gaspar näitas fännidele keskmist sõrme, vahendab Daily Mail

Fan having a go at Edu yesterday, then Edu’s wife gives him the 1 finger salute 🖕😂 pic.twitter.com/MzzcFZNK62 — Luke McMahon (@Lukesagooner) August 23, 2021



"Ma tean tema potentsiaali, kuid ma pole siin selleks, et sellest rääkida," jätkas Maria Gaspar. "Aga teinekord teeb selliste asjade lugemine haiget. Me peame sellise eluga harjuma, eks? Elus juba kord on tõusud ja mõõnad."

"Mu isa on sellist elu - kritiseerimisest kiitmiseni - elanud juba mõnda aga. Tema on sellega harjunud, aga mina mitte. See teeb kohutavalt haiget, aga me õpime sellega harjuma. Mul oli harjumus inimeste sõnumitele vastata ning mõned on hakanud küsima, miks ma seda enam ei tee."

Edu perekond pole ainus, kes viimasel ajal Arsenalis solvanguid on pidanud taluma. Arsenali mängijaid vilistati viimases mängus välja nii poolajal kui ka lõpuhetkedel. Grupp fänne piirasid ümber ka peatreener Mikel Arteta auto.