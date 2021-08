Kaunase Žalgiris tõi NBA-st täiendust, palgati draft'i seitsmes valik

Mudiay on NBA-s lisaks Nuggetsile esindanud veel New York Knicksi ja Utah Jazzi. Kokku on ta pidanud põhihooajal 300 kohtumist ning visanud keskmiselt 11,0 punkti. Kõige edukamaks oli tema jaoks hooaeg 2018/19, kui tema arvele jäi keskmiselt 14,8 punkti.