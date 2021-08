TIPPHETKED | Kaia Kanepi langes Chicago turniiril konkurentsist teises ringis

"Meil olid mõned väga kenad hetked ning mul on hea meel edasi pääseda. Kanepi on mängija, kes üritab tõrjega äralööki sooritada. Enamus ajast tuli see mulle kasuks, sest ilm oli tuuline ja ma lõin vindiga servi, mille tõrjumiseks tema oli raskes positsioonis. Mul on hea meel, et ma oma mustri leidsin ja matšist võidukana väljusin."