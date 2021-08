Thomas Häberli: loodan, et Flora teeb järgmise sammu ja pääseb alagruppi

Pressikonverentsil tuli jutuks ka FC Flora tänavune euroteekond. Florakad on praeguseks jõudnud Konverentsiliiga play-off’i, kus avamängu järel juhitakse Shamrock Roversi vastu 4:2. Vastase alistamise korral jõuaks Flora esimese Eesti klubina eurosarja alagrupiturniirile.

„Loodan, et nad teevad järgmise sammu ja pääsevad edasi alagrupiturniirile,” sõnas Häberli ning tõdes, et iga selline rahvusvaheline kohtumine tõstab Eesti jalgpallurite taset. „Iga rahvusvaheline mäng on hea. Viimase kohtumise tase oli liigamängu tasemest kõrgem. See on koondise jaoks kindlasti hea.”

Koondise mängijate valikut kommenteerides tõdes Häberli, et tal on hea meel näha nelja korralikul tasemel ründajat, kuna ta soovib jätkuvalt kaks neist korraga väljakule saata. Ründajatena on koondises Rauno Sappinen, Henri Anier, Erik Sorga ja Robert Kirss.

„Vajame nelja ründajat. Mul on hea meel, et meil on neli tugevat ründajat. Arvan, et ründajate osas on kõik kombinatsioonid võimalikud. Sorga on heas hoos ja teame ka Kirsi häid omadusi,” selgitas Häberli, kelle senisteks esimesteks eelistusteks on olnud Sappinen ja Anier.

Koosseisust välja jäänud mängijate kohta tõdes Häberli, et Siim Lutsu kandidatuur sel korral üles ei tõusnud, Nikita Baranov vajab rohkem mängupraktikat ning Georgi Tunjov saab kogemusi U21 koondises ja vajab harjumist meeste jalgpalliga.

Kuna koondisel seisab kuue päeva jooksul ees kolm kohtumist ning kaks neist on MM-valiksarjas punktide peale, siis võib juhtuda, et peatreener annab maavõistlusmängus Põhja-Iirimaaga mõnele põhimehele puhkust.

„Peame mõtlema Walesiga peetava matši peale,” sõnas Häberli järjekorras viimasena kavas oleva kohtumise kohta. „Kolm mängu kuue päevaga on karm. Peame vaatama, kas kõik mehed on füüsiliselt selleks valmis. Kui see ei ole võimalik, siis peame teises matšis tegema koosseisus muudatusi.”