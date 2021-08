Madridi Real loodab, et Cristiano Ronaldo jonnakus viib supertrioni Messi ja Neymariga

Nüüd kirjutab Hispaania ajaleht AS, et Madridi Realil võib aidata eesmärgini jõuda nende endine mängumees Cristiano Ronaldo. Ronaldo on Torino Juventuses ilmselgelt rahulolematu ja viimases liigamängus jäi ta just enda soovil algkoosseisust välja. Tunnustatud üleminekuturu eksperdi Fabrizio Romano sõnul oli see jõuline märk soovist üleminekuturul ringi vaadata. Väidetavalt on Ronaldo agent Jorge Mendes läbi suve otsinud portugallasele uut töökohta, kuid seni ei ole ta veel sobivat kosilast leidnud.