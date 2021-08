Jake Paul vs. Tyrone Woodley. Kas endine UFC tšempion paneb suunamudija poksiringis paika?

Woodley on poksiringis Jake Paulile ilmselgelt läbi aegade kõige raskem katsumus. Endise UFC tšempioni põhistiiliks on MMA-mattidel maadlemine, kuid on tuntud püstijalu võitluses. Eriti ohtlikuks peatakse Woodley paremat overhand’i.

Ent Woodley ei ole Jake Paulist peajagu parem. Viimased UFC aastad ei olnud Woodley jaoks kuigi edukad. Ta jäi alla neljas viimases matšis ja kaotas oma UFC tšempioni tiitli, andes selle edasi uuele kerg-keskkaalu tšempionile Kamaru Usmanile, kes on oma vööd kaitsnud juba neli korda. Viimati võitis Woodley aastal 2018, neli aastat tagasi, kui ta teises raundis Darren Tilli alistas.

Spordiennustusportaali OlyBet statistika pakub matšis Jake Paul vs. Tyrone Woodley suuremat võiduvõimalust Jake Paulile koefitsiendiga 1,47, seda Tyron Woodley 2,57 vastu.

Kindlasti peab tõdema, et Jake Paul on oma profipoksi teel valinud järjest raskemad vastased. Esimene matš toimus 2018. aastal juutuuberiga Deji ehk ComedyShortsGameriga, mille ta võitis. Kaks aastat hiljem tegi Jake juba oma esimese profipoksi debüüdi juutuuber AnEnsonGibi vastu, mille samuti võitis. Seejärel seljatas profipoksi matšis NBA legendi Nate Robinsoni ja sel kevadel oli show-mees võidukalt vastamisi Ben Askreniga, kes on sarnaselt Woodleyga endine UFC võitleja, kuid tema põhioskuseks on siiski ainult maadlus. Askreni püstijalu võitlus oli algeline ja tema puusaoperatsioon piiras liikuvust silmanähtavalt. Siiski ei tohiks Jake Pauli sooritust maha teha. Treeningvideotelt võib näha, et Pauli tehnika ja löögitugevus on arenenud, lisaks aitab teda sportlik taust.

Fännid tülis