VIDEO | Carmen Kraav oli BMW-klassis eestlastest parim

Kraav alustas esimest võistlussõitu teiselt stardipositsioonilt. “Stardis juhtus äpardus, ei saanud kohalt minema. Pole kunagi märjal rajal startinud ja sellistes oludes on väga lihtne rattad ringi lasta. Kukkusin 13. või 14. kohale, sealt õnnestus kümnendaks tõusta ja sõita välja viies ringiaeg, mis andis teiseks sõiduks viienda stardikoha,” rääkis Kraav.

Teises sõidus tegi võitja Jovaiša üsna ruttu rivaalidega vahe sisse, Kraav sõitis teda jälitavas neljases grupis. “Võitlus oli korralik ja intsidentide käigus õnnestus paar kohta tõusta, kohati pidin katma, et rivaalid uuesti mööda ei saaks.”

Kraav lisas, et võistlusele eelnesid treeningpäevad, samuti töö autoga. “Üritasin rahulikult sõita, et rütm ei kaoks ja hoog säiliks,” sõnas ta.

Meistrivõistlusi juhib Jovaiša 230 punktiga, teine on leedulane Edvinas Zadeikis 195 ja kolmas Oskerko 178 punktiga. Eesti parimana on Enar-Klaus Kunman 12. kohal (109 p), Kristo Krinpus 14. (102) ja Kraav 17. (89). Kõik tulemused ja punktid on samad ka Balti meistrivõistluste arvestuses.