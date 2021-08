Cosmos alustab oma hooaega!

10. augustil toimus Tallinna klubi Cosmos korralduslik koosolek, kus mängijatele esitleti spetsialiste, kes on klubi jaoks paika pannud ettevalmistuskava eelseisvaks hooajaks. Uude hooaega viib Cosmose läti spetsialist Aleksandr Dibrivnõi, kes on varem olnud Läti mitmekordse meistri Nikarsi eesotsas peatreenerina, seejärel ka spordijuhina. Tallinna klubi spordijuhiks määrati Valeri Tšumatšenko, kel on suur kogemus saalijalgpallis, iseäranis Venemaal.

Septembri alguses asub meeskond treeningute juurde saalis, et olla 2021/22. hooaja alguseks (see algab orienteeruvalt novembris) optimaalses konditsioonis.

Lisaks sellele avaldati mängijatele uue hooaja eesmärgid, mis on võrdlemisi ambitsioonikad. Märgime, et praegu käib pidev selekteerimistöö, mis on suunatud nende eesmärkide edukale saavutamisele. Klubi annab teada, et lõplik eesmärk ei piirdu vaid eduka etteastega siseareenil tuleval hooajal, seega „kosmonautide“ eelseisvaid koostöö sõlmimisi saab olema põnev jälgida.