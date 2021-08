FOTOD | "Troonide mängu" Mägi on poksimatši nimel tundmatuseni muutunud

„Troonide mängu” seriaalis vägilast Mäge mänginud Björnsson on kahel korral juba poksringis käinud. Nüüd võtab ta asja veelgi tõsisemalt ning on seetõttu kõvasti kaalu kaotanud. Mehe sõnul on kaalukaotuseni viinud range dieet ning kõva trenn.