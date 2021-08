VAATA ja KUULA | „Mehed ei nuta": kas Jüri Vips pääses vormel-1 sarja ning FC Flora eurosarjas põhihooajale?

Saate teemad:

- Viiel EM-il mängunud Kert Toobal läheb põlvelõikusele ja jääb kodusest finaalturniirist kõrvale. Mida see tähendab Eesti võrkpallikoondise võimalustele?

- Eesti kergejõustiku helge tulevik kindlustatud? Seitsmevõistleja Pippi Lotta Enok ja tõkkesprinter Anna Maria Millend võitsid juunioride MM-il hõbedad, kõrgushüppaja Elisabeth Pihela oli napilt neljas.

- Kas Flora kummutab müüdi Eesti jalgpalliklubide saamatusest Euroopas ja kindlustab pääsu Konverentsiliiga alagrupiturniirile?

- Siim-Sander Vene lõpetas lepingu Hispaania klubiga Fuenlabrada. Kas BC Kalev/Cramo võimalus?

- Kui suur on tegelikult võimalus, et Jüri Vips kinnitatakse juba sel nädalal või lähiajal F1 sõitjaks Red Bulli süsteemis?