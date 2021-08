Tartu Rulluisumaratonil säästeti pea 4500 ühekordset topsi- ja taldrikut

Klubi Tartu Maraton korraldab aastaringselt kuut suurüritust, mille hulka kuulub ka Tartu Rulluisumaraton. 2019. aastal võeti esmakordselt Tartu Rulluisumaratonil, Rattamaratonil ning Linnamaratonil toitlustusalas kasutusele taaskasutatavad joogitopsid. Nüüd on korraldusmeeskond astunud sammukese edasi – lisaks rajal olnud joogitopsidele pakuti ka toitlustusalal jooki ja sööki korduvkasutatavatest nõudest.

Väikest panust nõudis see ka osalejatelt. Nii topsi kui ka kausi eest tuli esmalt tasuda 2 eurot pandiraha, mis pärast nõude tagastamist osalejatele tagasi anti.

Tartu Rulluisumaratoni teenindusjuhi Kaupo Tammemäe sõnul oli otsus kasutada korduvkasutatavaid nõusid igati õigustatud ja see võeti ka osalejate poolt positiivselt vastu. „Leian, et inimeste teadlikkus ja üleüldine vastutustunne oma tarbimise eest on kasvanud ning see aitab kõvasti kaasa osalejate mõistvale suhtumisele,“ nentis ta. Tammemäe sõnul on plaan ka teistel Tartu Maratoni üritustel korduvkasutatavate nõudega jätkata. „Sügisel tulevad mastaabilt suuremad üritused nagu Tartu Rattamaraton ja Linnamaraton. Selliste ürituste puhul on vaja oluliselt rohkem korduvkasutatavaid topse ja võib tekkida olukord, kus teenusepakkujatel pole võimalik anda nii suures mahus sobiva suurusega nõusid,“ lisas ta.

Kokku säästeti üritusel umbes 3500 ühekordset topsi ning 1000 kaussi. Nõud, mis üritusel kasutusse võeti, lähevad uuesti ringlusesse.

Eesti Pandipakendi kommunikatsioonijuhi Kerttu-Liina Urke sõnul on Klubi Tartu Maraton Eesti spordiürituste korraldajatest esimene, kes loodussõbralikuma lahenduse valinud on. Tema sõnul on teised spordiürituste korraldajad pandinõude kasutamise võimaluste kohta uurinud, kuid praktikasse on see tänavu jõudnud veel vaid ühel spordiüritusel.

„See teeb hästi rõõmsaks, et Tartu Maraton on selle olulise sammu astunud ja oma kogemuse näitel tõestanud, et ka suuri spordiüritusi saab korraldada loodushoidlikult ning ühekordsete nõude vabalt,“ tõdes Urke.