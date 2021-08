Olerex Eesti kardispordi meistrisari jätkub Aravetel

Aravete kardirada on Eesti tippkardisõitjate vaieldamatu lemmik. Rajal on mitmeid häid möödasõidukohti, selle kurvid ning kõrguste vahed on nauditavad mitte üksnes sõitjatele, vaid pakuvad enamasti vaatemängulist vaatepilti ka pealtvaatajaile. Ehkki jõujooned on senise kolme etapiga mõnevõrra paika saadud, pole hooaeg üheski võistlusklassis veel kaugeltki otsustatud - Olerex Eesti meistrivõistluste hooaja teine pool tõotab seega tulla äärmiselt põnev.

"MM-i ettevalmistuseks ma Aravete etappi otseselt ei pea, sest rajaolud on paljuski teistsugused. See aga ei tähenda, et kodus võistlemine saaks olla niisama lihtne," ütleb maailmameistrivõistlustel Tony Kart tehasetiimis võistlev Eesti parim kardisportlane Kajak. "Ootan Aravetelt pigem märgasid rajaolusid, sest vihmaga olen siiani vähe sõitnud ning need oskused vajaks veidi lihvimist."

"Ootan Aravetelt pigem kuivasid ilmaolusid. Viimased etapid on näidanud, et võidu peale sõitmisest on mul puudu veel mõned kümnendikud. Just neid me Aravetele otsima lähemegi," ütleb punktiarvestuses hetkel teist kohta hoidev Leedmaa. "Markus on teinud esimesel kolmel etapil puhta töö, meie peamine eesmärk on töötada kõvasti trennides, et temaga konkureerivasse temposse saada. Lisaks on võistlus Aravetel heaks soojenduseks Kristianstadis toimuvale MM-le."