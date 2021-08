Toomas Vara koduse EM-i piirangutest: olümpiavõitjaid linna peal jalutamas ei näe

Kui palju tuleb kodune EM koroonaturniir, kui palju võrkpallipidu? "Usun, et tuleb ikka võrkpallipidu. Koroona on meil kuklas tiksumas ja oleme organiseerijatena selleks valmis: meil on kindlad reeglid; teame, kuidas käituvad organisaatorid, kuidas personal," rääkis Vara.

"Meil on reeglid, kuidas ja kui tihti testime meeskondi ja nendega kaasas olevaid inimesi, me ei lase neid linna peale. See on muidugi kurb, sest olümpiavõitjaid Prantsusmaalt ilmselt linna peal jalutamas ei näe. Reeglid on sellised, sest prioriteet on ikkagi võistlus korralikult ära pidada ja neli tugevamat saata Tallinna alagrupist play-off'i," lisas Vara.