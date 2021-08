Liverpool ei lase Salah'd koondise juurde, sarnane saatus võib ees oodata ka teisi klubi tähtmängijaid

"Egiptuse jalgpalliliit sai Liverpoolilt kirja, kus paluti vabandust, et Salah ei saa järgmisse koondiselaagrisse ilmuda," vahendas Eurosport pressiteadet. "Inglismaa klubi avaldas kirjas ühtlasi lootust, et Egiptuse jalgpalliliit mõistab otsust, mille Liverpool oli sunnitud tegema. Tasub mainida, et Liverpool on samal seisukohal ka mitme teise välismängijaga seoses."