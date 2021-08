Johanna Talihärma tabas olümpiahooajaks ettevalmistumisel ootamatu tagasilöök: minu kehal sai lihtsalt villand

"Augusti alguses olin kümme päeva palavikuga kimpus, taastun sellest veel praegugi," alustas Talihärm postitust. "Arstid tegid igasuguseid teste ja minu müstilise palaviku kõige tõenäolisem põhjus on ilmselt see, et minu kehal sai lihtsalt (koormustest) villand."

"See on uskumatu, kuidas suudame viia oma keha ja vaimu sellise piirini, et nad haigestuvad selleks, et puhkust saada," jätkas laskesuusataja. "Me oleme vastupidavusala sportlased, piiride ületamine ongi meie töö!"

"Haiguse esimesel päeval ei soovinud ma üldse trenni teha, aga mul oli treeningkava paigas ja hakkasin suruma. Seda ütleb meile ühiskond kogu aeg: "Suru rohkem, ära ole allaandja."," lisas Talihärm. "Ma ei näinud väga hea välja ning mul soovitati ennast kraadida. Sain vajaliku kinnituse: ma pole laisk, vaid palavikus."

"Kuna mul tekkis ootamatult palju aega diivanil lesida, sain võimaluse jälgida (Tokyo) olümpiat. Ilus oli vaadata, kui kaugele on valmis sportlased minema, et oma unistusi täita. Samas oli näha, kui palju rohkem julgust võtab otsus millestki loobuda," viitas ta USA riistvõimleja Simone Bilesile, kes mäletatavasti olümpial mitu võistlust vahele jättis. "Vaimne tervis peab olema esikohal. Pean aga alustama iseendast ning nüüd on selleks suurepärane võimalus. Ma pole ilmselt päris seal, kus tahaksin Pekingi olümpiat silmas pidades olla, aga õpin ja kes teab, kuhu talv meid viib!".

Pekingi olümpiamängud on kavas 4. - 20. veebruarini.