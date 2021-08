Tüdrukute U15 koondist ootab ees Balti turniir ja maavõistlus Fääri saartega

Balti turniir toimub sel korral Eesti, Leedu ja Fääri saarte osalusel, sest Läti otsustas koroonaviiruse leviku tõttu Eestisse sõitmisest loobuda. Turniiri esimene mäng toimub neljapäeval, 26. augustil, kui kell 18.00 kohtuvad Eesti – Fääri saared. Päev hiljem on kell 18.00 vastamisi Fääri saared – Leedu. Laupäeval, 28. augustil saab Balti turniir lõpu, kui kell 12.00 on võistlustules Eesti – Leedu. Pühapäeval, 29. augustil kell 12.00 peavad Eesti - Fääri saarte noortekoondised maavõistluse.

Kõik kohtumised peetakse EJLi TNTK staadionil. Eesti koondise mängudele saab otsepildis kaasa elada jalgpall.ee vahendusel. Pääsmed on müügil kohapeal hinnaga 3 eurot. Piletilevis on müügil turniiripassid hinnaga 5 eurot (millele lisanud 0,90 eurot Piletilevi teenustasu), mis tagavad sissepääsu kõigile neljale kohtumisele. Väravad avatakse tund enne mängude algust. Mängud korraldatakse kooskõlas Eestis kehtivate koroonaviiruse reeglitega, mis tähendab, et kõik staadionil viibijad peavad esitama kehtiva COVID tervisetõendi.