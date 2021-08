Valtteri Bottas: Lewis Hamilton ütles mulle otse, et tahab näha mind tema tiimikaaslasena ka edaspidi

Mercedese meeskonna pealik Toto Wolff tunnistas hiljuti, et valik tehakse tiimi praeguse sõitja Valtteri Bottase ja Williamsisse kuuluva Mercedese juuniori George Russelli vahel. "Peame valima Valtteri stabiilsuse ja George'i talendi vahel," rääkis Wolff väljaandele Bild, lisades, et otsus tahetakse ära teha septembris.

Bottast on rahvusvahelises meedias seostatud nii Williamsi kui ka Alfa Romeoga. "Ma ei saa öelda, kellega hakkame rääkima või mis toimub, aga töö käib, et leiaksime järgmiseks hooajaks parima lahenduse," rääkis Bottas.

Soomlane teatas ühtlasi, et Hamilton soovib temaga koostööd jätkata. "Lewis ütles mulle otse välja, et tahab, et oleksin tema tiimikaaslane ka edaspidi. Koos saame väga hästi hakkama," rääkis Bottas. "Fakt aga on, et sõitjatel suurt mõju otsuses pole. Meie taga on suurem masinavärk, mis kõike otsustab."