Tiitliheitlus lõppenud? Elfyn Evans: ma ei ütleks, et tiitel on juba otsustatud, aga...

Hiljutisel Belgia MM-rallil suutis Evans esmakordselt peale maikuist Portugali etappi ralli lõpparvestuses Ogier'd edestada. Kuna aga punktikatsel sai prantsane teise ja Evans viienda koha, siis omavahelises heitluses kogus ühe silma enam ikkagi Ogier.

Nii on MM-sarja üldliidri Ogier' edu Evansi ees 38 punkti. Samal ajal on Evansiga ühele pulgale jõudnud Hyundai äss Thierry Neuville.

DirtFish uuris Evansilt, kas ta jahib jätkuvalt MM-tiitlit või püüab edasistel rallidel Toyotale meeskondliku tiitlit kindlustada. Waleslane vastas, et läheb igale etapile ikka maksimumi püüdma. "Püüan ikka endast parima anda. Teame samas, et MM-tiitel on suuresti... ma ei ütleks, et juba otsustatud, aga see hakkab üha rohkem nii tunduma," kommenteeris Evans WRC-sarja üldseisu.

"Peame olema realistlikud, aga meie lähenemist see ei muuda," lisas ta. "Hooaja algus oli mul päris tugev. Mõned tulemused saime tänu stabiilsusele, kuid kiirust oli ja võitsime palju kiiruskatseid. Viimastel rallidel pole aga seis selline olnud."

Evans lisas, et tugev algus hooajale tähendas, et mõnel järgmisel etapil tuli stardipositsioon talle kahjuks. Waleslane tõdes, et see ei ole siiski ainus põhjus (kehvemates tulemustes). "Me pole lihtsalt olnud oma parimal tasemel. Kindlat põhjust sellele tegelikult polegi," tõdes ta.

Autoralli MM-sari jätkub 9. - 12. septembrini toimuba Kreeka MM-etapiga.