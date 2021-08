Paljastatud! Avalikustame rangelt saladuses hoitud kümnevõistluse tulemused

Olen huviga jälginud mitmevõistluse MK-sarja ehk ametliku nimetusega World Athletics (WA) Challenge’i kulgu, aga veelgi põnevam on vaadata, kui ükskõikselt suhtub sellesse korraldaja. Sarja viimane osavõistlus oli Tokyo olümpia. Jaapanis toimunud mitmevõistlusest on möödas peaaegu kolm nädalat, aga MK-sarja kodulehel pole endiselt suudetud punkte kokku lüüa ega võitjaid välja kuulutada.

Mitmevõistlejate vastu pole see lugupidav käitumine. See kannab sõnumit, et tehakse mingit asja, mida ise oluliseks ei peeta.