Mis saab Mike Jamesist? NBA tippklubis mänginud skandaalne korvpalliäss on naasnud CSKA-sse, kuid treenib klubist eraldi

"Praeguseks hetkeks pole klubi ja mängija veel jõudnud kokkuleppele lepingu lõpetamise tingimuste osas. Seega on Mike sarnaselt teistele mängijatele, kellel on CSKA-ga kehtiv leping, klubi juures," seisis CSKA esmaspäevases pressiteates. "James treenib aga individuaalselt, põhimeeskonnaga ta koostööd ei tee."

Jamesi kontraht CSKA-ga kehtib 2023. aasta suveni. Teatavasti läks James möödunud hooajal klubi pikaaegse treeneriga Dimitrios Itoudisega mitmel korral tülli, mis päädis sellega, et klubi näitas ameeriklasele lõplikult ust.

Eurohoops kirjutab, et James loodab jätkata karjääri USA-s. Portaali teatel käis pallur end hiljuti näitamas Los Angeles Lakersile. Samal ajal loodab ka CSKA, et James leiab uue klubi ja neil õnnestub temaga kontraht enneaegselt lõpetada.

Mais sõlmis CSKA uue lepingu Itoudisega, kelle kontraht kehtib samuti 2023. aasta suveni. CSKA president Andrei Vatutin rääkis toona intervjuus telekanalile Matš TV, et Itoudise lepingupikendus välistab ameeriklasest tagamängija Mike Jamesi naasmise klubi juurde. "On selge, et Itoudise siin viibides ei saa James CSKA juures olla," ütles Vatutin.