Skandaal Läti karikavõistlustel: üks jalgpallur lõi kohtumise järel teisel nina puruks, asi on jõudnud politseisse

Gadrani otsustas kohtumise järel, et ei jäta asja niisama ning läks Riia Dinamo riietusruumi juurde. Ta ruumi ei sisenenud, kuid palus ukse taga, et Andrejs Kirilins (Dinamo poolkaitsja) koridori tuleks. Samal hetkel, kui lätlane uksest välja astus, äsas Gadrani talle näkku. Jalgpallur viidi haiglasse, kus tal tuvastati ninaluumurd.

Sportacentrsi teatel on asi jõudnud juba ka politseisse. Seega võib Gadranit juhtunu eest ees oodata veel karmimad karistused kui see, mida Läti jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määrama hakkab.

Valmiera mõistis esmaspäeva hommikul mängumehe käitumise hukka. Pressiteates ühtlasi lisati, et Gadrani käitumine on halb eeskuju tulevastele jalgpalluritele. Samas toodi teates välja, et vastased olid grusiini provotseerinud. "Soovime Riia Dinamo mängijale Andrejs Kirilinsile kiiret paranemist. Meil on juhtunu pärast väga kahju. Me ei pea paluma vabandust ainult ohvri, vaid kogu Läti jalgpallikommuuni ees," seisis veel avalduses.