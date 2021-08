Kuuba ja Must triumfeerisid Eesti meistrivõistlustel

Meeste üksikmängus võitis kuueteistkümnenda järjestikuse meistritiitli Raul Must. Kolmandat aastat järjest kohtus Must finaalis Karl Kertiga. Pärast pooletunnist kohtumist kindlustas Must endale meistritiitli seisuga 21:11, 21:11. Pronksmedali võitis tänavu Hans-Kristjan Pilve võites Mihkel Laanest 16:21, 21:12, 23:21.