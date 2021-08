Saalijalgpalli hüppelaud – ainulaadne sündmus Eesti saalijalgpallis!

23. kuni 27. augustini toimub Märjamaa spordikompleksis märgiline sündmus kõigi noorte saalijalgpallisõprade ja suure jalgpalli, samuti saalijalgpalli spetsialistide jaoks. „Saalijalgpalli hüppelaud“ koosneb kahest osast: treeninglaager noortele jalgpalluritele vanuses 14–16 aastat ja treenerite seminar.

Saalijalgpalli tehnika õppimine ja mänguoskuste täiustamine saalis on kasulik mitte üksnes noortele saalijalgpalluritele, vaid ka neile, kes tegelevad suure jalgpalliga. Saalijalgpall on spordiala, mis on jalgpalli lahutamatu osa. See võimaldab piiratud aja ja ruumi tingimustes kiiremini õigeid otsuseid vastu võtta ning on tõeliseks hüppelauaks suurde jalgpalli!

Kuulsa Barcelona treeneri, mitmekordse Hispaania meistri ja UEFA Meistrite liiga võitja Andres Moreno juhendamisel treenivad lapsed hommikul (kl 9–12) ning õhtul (kl 15–18) neljas grupis 16 inimese kaupa. Treeningprotsessis on põhirõhk just saalijalgpalli oskustel, vaatamata sellele, et mängijad harjutavad mitte ainult saalis, vaid ka jalgpalliväljakul.

28. augustil toimub Viimsi spordikompleksis treeninglaagri „Saalijalgpalli hüppelaud“ kõige oodatum osa: Miguel Andres Moreno valib välja parimad üritusest osa võtnud mängijad, kes mängivad sõprusturniiril. Pärast seda jagab Hispaaniast kohale sõitnud külaline laagris enim silma paistnud noortele mängijatele diplomeid ja meeneid.

Hispaania rahvusliku saalijalgpalli liiga president, kolmekordne maailmameister Javier Lozano pidas kõigile „Saalijalgpalli hüppelaua“ osalejaile kõne: „Soovime Hispaania rahvusliku saalijalgpalli liiga poolt öelda „Tere tulemast!“ kõigile treeninglaagri „Saalijalgpalli hüppelaud“ õpilastele. Sellest saab suurepärane puhkus teile kõigile, teie käsutuses on oivaline spordikompleks, kogenud ja kvalifitseeritud treenerid, kes õpetavad teile uusi tehnilisi ning taktikalisi võtteid. Lisaks on see koht, kust leiate uusi sõpru ja naudite ilusaid hetki läbi õppeprotsessi. Soovin teile edu ja nautige seda ainulaadset kogemust!“