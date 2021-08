OTSEPILT | Viimsis toimuval saalijalgpalli Meistrite Liiga turniiril otsustab kõik viimane voor

Viimsi Smsraha ja Belfasti Sparta vahelises mängus oli eriti väravaterohke esimene poolaeg, mille Eesti klubi võitis 7:1. Teisel poolajal lõid viimsilased neli vastuseta jäänud väravat. Viimsi eest lõid värava kaheksa mängijat: kaks väravat lõid Archil Sebiskveradze, Dmytro Shamli ja Sergei Kostin, ühe tabamuse said kirja Artur Makarov, Stepan Zhalobkov, Egert Peljo, Artur Bõstrov ja Igor Ivanov.

D-alagrupi 2. vooru avakohtumises olid Viimsis vastamisi esimesel päeval võidurõõmu maitsnud meeskonnad JB Futsal Gentofte ja Hammarby IF FF. Ülipõnevast, põhjamaalastele väga põhimõttelisest vastasseisust väljus 6:5 (3:2) võitjana 3:3 seisult 6:3 ette läinud, kuid edu peaaegu maha mänginud Taani klubi, kes avavoorus oli alistanud Belfasti Sparta 3:2. Kusjuures avapäeval Viimsist 3:1 jagu saanud Rootsi klubi ridades said kaks mängijat pühapäeval punase kaardi ja nad peavad viimase vooru mängu vahele jätma.

Kahe vooru järel on täisedu ehk kuue punktiga esikohal JB Futsal Gentofte, Viimsi Smsraha ja Hammarby IF FF on kogunud 3 punkti, punktita on kahe vooru järel Belfasti Sparta.

Alagrupiturniiril, mille võitja pääseb 32 Euroopa tugevama klubi hulka, on esmaspäeval puhkepäev ja viimased kaks mängu peetakse teisipäeval. Eesti klubi osalusega mängust on Delfis ka otseülekanded.

Kui Hammarby teisipäeval Belfasti võidab, siis peab Viimsi turniiril esikoha saamiseks alistama viimases kohtumises Gentofte meeskonna vähemalt nelja väravaga. Variant on ka muidugi see, et Belfast suudab Hammarbyd võita või nendega viiki mängida. Sel juhul piisab Viimsile edasipääsuks taanlasega ka üheväravalisest võidust.

"Õnneks on kõik taas endi kätes. Tõsi, eks raske saab küll olema, aga meie meeskond on raskuste ületamisega harjunud. Usun, et teisipäeval tuleb publik meid taas toetama, sest pühapäeval oli nende tuge väga tunda," sõnas Viimsi meeskonna esindaja Andrei Golovin.