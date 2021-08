Toto Wolff loodab Lewis Hamiltoni tiimikaaslase paika saada septembris

Mercedese tiimi juht Toto Wolff on tunnistanud, et meeskond kaalub praeguse sõitja Valtteri Bottase ja Williamsisse kuuluva Mercedese juuniori George Russelli vahel. "Peame valima Valtteri stabiilsuse ja George'i talendi vahel," rääkis Wolff väljaandele Bild.

Wolff ei taha liiga hiliseks otsust jätta, sest ta tahab emmale-kummale sõitjale anda võimaluse vajadusel omale uue tööandja leida. "Tahan, et asi saaks septembris selgeks, et mõlemal sõitjaks oleks võimalik uueks hooajaks valmistuda," lisas Wolff.

Viiendat hooaega Mercedeses sõitev Bottas on karjääri jooksul võitnud üheksa F1 etappi ning jõudnud kokku 62-l korral poodiumile. Williamsisse kuuluv Russell on F1-s sõitmas kolmandat hooaega. Tema karjääri parimaks tulemuseks on tänavusel Ungari GP-l saadud kaheksas koht.