„Võite ajada ükskõik mis p***a tahate, kuid ma olen siin, et jääda.”

Aasta oodatuim jooks – nii reklaamiti Eugene’i Teemantliiga etapi naiste 100 meetri sprinti.

Miks peaks see olema olulisem kui Tokyo olümpia finaal? Ameeriklaste vastus on lihtne: olümpial ei teinud kaasa Sha’Carri Richardson. 21-aastane Richardson on jooksnud tänavu 100 meetrit ajaga 10,72, tuule toel koguni 10,65.

Tokyos ta osaleda ei saanud, sest andis USA katsevõistlustel positiivse dopinguproovi. Selle eest määrati talle kuuajane võistluskeeld. Richardson selgitas, et tarvitas kanepit, sest oli äsja kaotanud ema ja tahtis pingetega toime tulla.