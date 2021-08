Rasmus Mägi: kui kõne alla tuleks uus ala, siis 800 meetri jooks

Kergejõustikus käib kõik lainetena – kord on ala tase tipus, siis jälle langeb. On võitjaid ja kaotajaid ehk mõnele tuleb kõlav tiitel kergemini kätte, teine satub võistlema tippajal ja tee poodiumilegi on ränkraske. Näiteks Rio de Janeiros tuli 400 m tõkkejooksus olümpiavõitjaks 47,73-ga ameeriklane Kerron Clement. Tokyos olnuks ta sellega ajaga kuues. Sama kehtib peaaegu kõigi teiste varasemate võitjate kohta.

29-aastane Rasmus Mägi tegi Tokyo olümpia imelises finaalis ajalugu, joostes välja kõigi aegade kõige kõvema seitsmenda koha tulemuse. Mis koha andnuks see varasematel olümpiatel?