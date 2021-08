Flora on eriti suure saavutuse lävel. Kuidas läks eestlastel eelmistel sarnastel kordadel?

Ükski Eesti jalgpalliklubi ei ole seni suutnud eelringide kaudu eurosarja alagrupiturniirile murda. Enne tänavust hooaega tehti põhjalikud reformid ja see suurendas kohe ka eestlaste võimalusi. Varem on eestlased neljal korral jõudnud Euroopa liiga eelringides viimasele tõkkele. Nüüd on Flora nii kaugel uudses Konverentsiliigas. Tõele au andes on Flora juba praeguseks Eesti tiimidest põhihooajale kõige lähemale jõudnud.