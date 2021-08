Legendaarne ralliäss Tommi Mäkinen keeras elus uue lehekülje

57-aastane Mäkinen tunnistas, et see on kaasa toonud suure elumuutuse ning tema päevad näevad nüüdsest välja hoopis teistsugused, kirjutab Ilta-Sanomat.

Mäkineni sõnul tunneb ta rõõmu, et ta ei pea enam tegema pikki lennureise Jaapanisse ja muretsema uue ralliauto arendamise pärast. „Suvi on olnud mõnus. Mul on olnud tõeline puhkus,” rääkis Mäkinen. „Mul on Päijännel olnud pikalt jaht. Nüüd on mul sellega sõitmiseks rohkem aega. Tegime tiiru ka Läänemerel.”