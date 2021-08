Kose 7 Järve Rattamaratoni põhisõidu võitsid Loo ja Mõttus

Martin Loo sõnul oli sel korral sõit tema jaoks ideaalne: „Eks ma lootsin, et õnnestub niimoodi üksi sõita, et saan ise tempot valida ja kontrollida. Peaeesmärk oli täna ikkagi vahefiniši ja sõidu võit, et tagada endale viimaseks etapiks sarja kokkuvõttes head šansid. Viimane etapp tuleb ka väga hästi sõita, aga nüüd on see oluliselt lihtsam. Hetkel on esimese ja teise koha vahe vaid üks punkt ja viimane etapp Kõrvemaal tuleb kindlasti huvitav," sõnas Loo, kes lubab sarja üldvõidu nimel endast maksimumi anda.