Rahakotirauad avatakse juba jaanuaris? Erling Braut Haalandi soodushind rakendub juba talvel

Huvi Erling Braut Haalandi teenete vastu on meeletu. Foto: Revierfoto via www.imago-images.de, imago images/Revierfoto/Scanpix

Jalgpallimaailmas on üheks kuumemaks nimeks 21-aastane Norra ründetäht Erling Braut Haaland. Juba sel suvel oodati, et Haaland võib klubi vahetada, kuid praeguse seisuga on ta jätkamas Dortmundi Borussias.