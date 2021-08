Conor McGregor ongi superinimene! Jalaluu murdnud staar teeb raha eest oma kehaga imet

„Praegu läheb kõik ülesmäge. Jalg paraneb meeletu kiirusega,” sõnas matši järel operatsioonil käinud McGregor sotsiaalmeedias fännidele vastates. „Mind aitab parim tiim, keda on võimalik raha eest osta. Olen peagi ringis tagasi!”

Iirlase sõnul on tema taastumine graafikust koguni kolm nädalat ees. Praeguseks sihib ta 2022. aastaks tagasitulekumatši. UFC boss Dana White on lubanud, et McGregor saab Poirieri vastu uue võimaluse, kuna eelmine matš lõppes McGregori ränga vigastusega.

McGregor on operatsiooni järel viibinud Los Angeleses, kus ta on tegelenud taastusraviga ning veetnud aega koos erinevate kuulsustega. Seni on ta ringi liikunud karkudel. Hiljuti teatas ta TMZ Spordile, et tema ringi naasmine saab olema suurejooneline.

2022. I’m improving rapidly! Working with the best team money can buy!

I’ll be back in no time, lock loaded! https://t.co/uqDKEk3XtF — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) August 16, 2021