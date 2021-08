Valtteri Bottas oma tulevikust: kõik on hästi, asjad liiguvad

Kevadest peale on spekuleeritud, et Mercedes F1 meeskond ei kavatse enam Bottasega uut lepingut sõlmida ning järgmiseks aastaks palgatakse soomlase asemele nooruke George Russell .

"Asjad muutuvad aina selgemaks, kuid ma ei saa midagi öelda. Kõik on hästi ja ma olen üsna rahul selle suunaga, kuhu asjad lähevad. Ma ei oska rohkem öelda," lisas Bottas.

Bottase alternatiivideks on pakutud tema endist meeskonda Williamsit ja Alfa Romeot, kus sõidab 41-aastane Kimi Räikkönen .

Mis tunne oleks olla Räikköneni meeskonnakaaslane? "Miks mitte. See oleks magus. Aga kas see on võimalik, kes teab," vastas Bottas.