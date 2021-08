Tennisetäht vihastas Kreeka valitsuse välja: tal pole mingeid teadmisi, et koroonavaktsiini kohta arvamust kujundada

Maailma edetabelis kolmandal kohal asuv Tsitsipas näitas Cincinnati tippturniiril ajakirjanikele, et pole vaktsineeritud. Tennisist tunnistas, et pole vaktsiinivastane, kuid seni, kuni see pole kohustuslikult tehtud, ta end kaitsepookida ei lase.

"Tal (Tsitsipas) ei ole ei teadmisi, uuringuid ega uurimistöid, mis võimaldaksid tal selle kohta arvamust kujundada," teatas Kreeka valitsuse pressiesindaja Giannis Economou tennisisti sõnavõtu kohta, vahendab France24.

Kreeka esinumber oli öelnud Cincinatti turniiril: "Ma olen noor, kuulun alla 25-aastaste hulka, minu jaoks pole vaktsiini piisavalt testitud, see on uus. Sellel on mõningad kõrvaltoimed. Ma tean isiklikult inimesi, kellel on need olnud. Ma ei ole selle vastu, ma lihtsalt ei näe põhjust, miks keegi minu vanuserühmas peaks end vaktsineerima."

Tsitsipase arvamusega nõustus tema isa Apostolos. "Sportlastel on piisavalt tugev immuunsüsteem, et tulla toime võimalike väljakutsetega. Nad on võtnud tarvitusele vajalikud meetmed, et olla kontrollitud keskkonnas ning teevad peaaegu iga päev teste," ütles Apostolos Tsitsipas Kreeka televisioonile ERT.

23-aastane Tsitsipas jõudis reedel Cincinnati Mastersil poolfinaali, kui alistas Felix Auger Aliassime 6:2, 5:7, 6:1. Pääsu eest finaali mängib kreeklane Alexander Zvereviga.