Norra tippklubi jalgpallurid korraldasid kodustaadionil seksiorgia, uurimise algatas ka politsei

12 Branni jalgpallurit kutsusid eelmisel esmaspäeval klubi kodustaadionile seitse 20-30 aasta vanust naist. Mängijad jõid end purju, seksisid riietusruumis ja mullivannis ning mängisid staadionil alasti jalgpalli.



Reedel teatas SK Branni klubi, et kümme peol osalenud mängijat on saanud range hoiatuse, kahe mängijaga on leping lõpetatud. Üks, kes koheselt vallandati, oli 28-aastane norralane Kristoffer Barmen, kes on Branni klubi oma kasvandik.

"Märkimisväärne põhjus, miks see mängija (Barmen) sai karmima karistuse kui teised, kes pääsesid kirjaliku hoiatusega, on see, et Barmen mängis muu hulgas väga olulist rolli peo korraldamisel ja elluviimisel," teatas Branni klubi oma pressiavalduses.

Barmen on otsustanud enda vallandamise vaidlustada. Tema advokaadid on väitnud, et klubi üritab kogu vastutuse vaid ühe mängija kaela ajada.

Teine klubist lahkuv mängija on Taani väravavaht Mikkel Andersen, kes soovis ise kodumaale naasta. Pärast skandaali puhkemist oli taanlase perekonda ähvardatud.



"Mikkel Andersen on omal algatusel otsustanud lepingu lõpetada ja Taani tagasi pöörduda. Viha, mida ta koos oma perega pidi kogema, on vastuvõetamatu," teatas Branni klubi direktor Vibeke Johannes.

Bergeni politsei uurib ka võimalikku kuritegu, mis peol korda saadeti. Branni pressiteates rõhutatakse, et klubist vallandatud mängija ei ole politseiuurimise all.



Väidetavalt võib uurimine olla seotud norkootikumidega. Dagbladeti andmetel kasutas vähemalt üks jalgpallur peol kokaiini.



1908. aastal asutatud SK Brann on tulnud kolmel korral Norra meistriks. Viimati juhtus see 2007. aastal.