BLOGI | Mägi alistas Pärnus 33 sekundi piiri. Pedriks kordas Eesti rekordit, kuid tuul mängis vingerpussi

Mägi nimel on Eesti rekord 400 m jooksus nii tõketega (48,11) kui ka tõketeta (45,45) distantsil. Täna on ta stardis 300 m jooksus. Sel alal hoiab 32,24ga Eesti rekordit Marek Niit. Mägi senine mark on 33,62. Samas siledas 400 m jooksus tegi Mägi väga võimsa rekordiparanduse, mis näitab, et ta kiirus on uuel tasemel.