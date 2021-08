BLOGI JA FOTOD | Mägi alistas Pärnus 33 sekundi piiri. Pedriks kordas Eesti rekordit, kuid tuul mängis vingerpussi

Kusjuures ei vahetult enne ega pärast seda jooksu, ei olnud Rannastaadionil mingit väga tugevat taganttuult. Täpselt Pedriksi jooksu ajaks see tekkis. Tal oli kõrval hea Valgevene tõkkesprinter Vitali Parahhonka, kelle rütmi Pedriks jooksma sattus. Kui mehed üsna kõrvuti finišeerisid, näitas tabloo külalisvõistleja esialgseks võiduajaks 13,55...

Mis su esimene reaktsioon oli? "Vaatasin - oppadii! Päris hea, arvasin, et jooksin ise 13,57-13,58 juurde. Aga esiteks krutiti ta aeg 13,60 peale, siis sain teada, et taganttuul oli 2,8 m/s. Eks ikka oli pigem pettumus, kuna kõik oli loodud selleks, et rekord sünniks," kirjeldas kodulinnas võistelnud Pedriks. "Just pakkudel tundsin, et tuli kõvem tuul. Muidu oli suhteliselt stabiilne, ei puhunud nii kõvasti. Selle iili ajal anti start, oleks võinud tegelikult natuke isegi oodata."

Seega on Eesti rekord 13,62 jätkuvalt vaid Tarmo Jallai nimel ja Pedriksi ametlik mark on endiselt 13,71. "Teadsin, et olen rekordivormis ja olin üsna kindel, et jooksen selle. Jah, see tuul... Nüüd peab lihtsalt hooaeg veel pikemaks minema, tuleb hakata võistlusi otsima. Nii ei saa asja jätta!" sõnas Andrei Nazarovi käe all harjutav Pedriks.

Mägi lihas igatseb sooja

Rasmus Mägi startis üsna harva kavas oleval 300 m distantsil. Tema võiduaeg oli 32,89, talle järgnesid Karl Robert Saluri (33,95) ja Sten Ander Sepp (34,17). Mägi senine rekord oli 33,62. Eesti kõigi aegade edetabelis tõusis ta teiseks, varem oli ainsana 33 sekundi piirist jagu saanud Marek Niit - 32,24.